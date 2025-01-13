Курс в обменниках: доллар и евро стоят не мало

Дороже всего американскую валюту можно купить в обменниках, в то же время дешевле всего обойдется в банках. За выходные валюты потеряли цену существеннее всего на черном рынке. Евро также потеряло цену в обменниках, где курс покупки валюты упал более чем на 20 копеек.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 13 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 42,22 гривны (+2 копейки против 10 января) и продажа по 43,02 гривны (+12 копеек).

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Покупка евро происходит по 43,42 гривны (-8 копеек), а продажа по 44,30 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 42,95 гривны (-1 копейка), а продать по 43,04 гривны (-3 копейки).

(-1 копейка), а продать по (-3 копейки). Покупка евро по 44,13 гривны (-13 копеек), а продажа по 44,34 гривны (-16 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 42,50 гривны (без изменений), а продают по 43,20 гривны (+19 копеек), по данным finance.ua.

(без изменений), а продают по (+19 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44 гривны (-22 копеек), а продают по 44,65 гривны (+9 копеек).

По сколько будет доллар в середине января

Как прогнозирует банкир Тарас Лесовой для 24 Канала, на этой неделе ожидается, что на межбанке курсовые колебания будут более-менее ожидаемыми.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Речь идет о спреде, ежедневные изменения и разновекторность изменений. Собственно все, что будет происходить на рынке, не выйдет за пределы "системы" валютных изменений, косвенно образованной в контексте режима "управляемой гибкости".

В то же время на наличном рынке курсовые показатели будут зависеть от показателей межбанка и от уровня спроса.

Таким образом, валютные колебания будут на уровне: