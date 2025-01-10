Курс валют в банках

По состоянию на утро 10 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 42,20 гривны (+5 копеек против 9 января) и продажа по 42,90 гривны (+10 копеек).

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Покупка евро происходит по 43,50 гривны (-10 копеек), а продажа по 44,40 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 42,96 гривны (+16 копеек), а продать по 43,07 гривны (+22 копейки).

(+16 копеек), а продать по (+22 копейки). Покупка евро по 44,26 гривны (+14 копеек), а продажа по 44,50 гривны (+15 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 42,26 гривны (-21 копеек), а продают по 43,13 гривны (+18 копеек), по данным finance.ua.

(-21 копеек), а продают по (+18 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,90 гривны (-15 копеек), а продают по 44,76 гривны (+23 копейки).

Какой прогноз курса на следующей неделе

По словам банкира Тараса Лесового для 24 Канала, в течение следующей недели ситуация на валютном рынке может быть кое в чем напряженной, но не критической.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Мы ожидаем, что на межбанке курсовые колебания будут более-менее ожидаемыми: речь идет о спреде, ежедневные изменения и разновекторность изменений. Собственно все, что будет происходить на рынке, не выйдет за пределы "системы" валютных изменений, косвенно образованной в контексте режима "управляемой гибкости".

Что касается наличного рынка, то здесь курсовые показатели будут зависеть от показателей межбанка и от уровня спроса.

Обратите внимание! Коридоры валютных колебаний с 13 января будут на уровне 42 – 42,50 гривны за доллар и 43,50 – 45 гривен за евро (на межбанке) и 42 – 42,80 гривны за доллар и 45 – 47,50 гривны за евро (на наличном рынке).