Укрзализныця сообщила важную новость: что следует знать украинцам относительно билетов

Со вторника, 12 мая, в Укрзализныце запустили новую функцию. Речь идет возможность покупки пригородных билетов через приложение по всей Украине.

Что изменилось по покупке билетов?

В частности, в апреле, благодаря интеграции студенческих льгот, осуществили 30 тысяч успешных оформлений, о чем сообщили в Телеграмме УЗ.

Сейчас пока имеем показатель 13% из всех возможных способов покупки билетов, но количество растет с каждым новым месяцем,

– говорится в сообщении.

Согласно информации, стабильная динамика и показатель в 15 тысяч пригородных онлайн-билетов в сутки (был зафиксирован пик в прошлом месяце) – это только начало большого пути.

Компания отметила, что постоянно анализируем отзывы, оптимизирует работу системы и расширяет карту доступных маршрутов.

Интересно! Официально приобретенные билеты обеспечивают наполнение железнодорожного бюджета, который необходим для ежедневного движения поездов.

Напомним, что с апреля студенты могут покупать льготные билеты на пригородные поезда и City Express непосредственно в приложении Укрзализныци. Об этом сообщили в компании.

Укрзализныця реализовала этот сервис благодаря ряду технических интеграций,

– подчеркнули в заметке.

Как приобрести билет?

Купить билет можно следующим образом:

Открыть приложение Укрзализныци на телефоне. Выбрать раздел "Пригородные" или "Kyiv City Express" и точки отправления и прибытия. Выбрать "Студенческий билет" вместо полного. Ввести серию и номер студенческого. Нажать кнопку "Добавить льготу". Оплатить.

По состоянию на апрель онлайн-билеты были доступны для студентов в 19 регионах страны: Киевская, Винницкая, Житомирская, Николаевская, Одесская, Кировоградская, Днепропетровская, Черниговская, Хмельницкая, Черкасская, Львовская, Волынская, Тернопольская, Ровенская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Херсонская и Запорожская области.

Обратите внимание! Скидка по льготе применяется при оплате.

В частности при поддержке Mastercard Укрзализныця запустила продажу онлайн-билетов на пригородные поезда и City Express еще в 2025 году. Об этом сообщили на Фейсбук-странице.

Украинцы могут выбрать раздел "Пригородные" или "City Express", направление, багаж (при необходимости) и оплатить поездку.

Приложение начало работу еще в 2022 году при поддержке Mastercard.

Что еще стоит знать о новостях УЗ?

Укрзализныця внедрила новые правила возврата билетов. Правила вступили в силу еще 2 мая.

Дело в том, что изменится процент стоимости билета, который подлежит возмещению в случае отказа от поездки. Однако для военных, покупающих билеты через Армия+, будет возмещаться 100% стоимости при возврате билета до графиковой отправки поезда.

Например, за 15 – 20 дней до рейса возвращается 100% суммы. За 10 – 14 дней можно получить 95 – 90% суммы, а за 9 – 5 дней – 75%. В то же время за 4 – 1 день начислят 50% стоимости билета.

Также Укрзализныця добавила еще 3 женские вагоны в поезда. Они появились еще 1 мая.

Речь идет о поездах №7 Харьков – Одесса, №12 Львов – Одесса и № 92 Львов – Киев. Такие вагоны всегда имеют номер 5 и маркированы в приложении Укрзализныци.