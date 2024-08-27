Какова цена страхового стажа в Украине
27 августа 2024, 07:00Читати новину українською
Источник:Правительственный портал
Украинцы, которым не хватает страхового стажа, могут докупить его вполне легально. Однако стоит учесть, что купить даже 1 год стажа будет стоить очень много.
Сколько стоит купить стаж
Чтобы купить стаж для пенсии 2024, цена составит кругленькую сумму. Например за 1 месяц придется заплатить минимальный страховой взнос, который составляет 1 760 гривен. А вот за 1 отработанный год придется дать 21 480 гривен.
Читайте также Назначают ли пенсию по инвалидности без стажа
Пенсионер может самостоятельно устанавливать частоту и размер взносов в зависимости от своих пожеланий. К тому же делать добровольные взносы можно не только за себя, но и за другого человека.
Кто может докупить страховой стаж
- те, кто проживают за границей, но планируют получать пенсию в Украине;
- люди предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии;
- лица с низким уровнем официального дохода, которые надеются увеличить размер своей пенсии в будущем.