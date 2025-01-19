Евро в зоне стабильности: какой цены ожидать на рынке

На следующей неделе валютный рынок Украины будет оставаться под влиянием стабильных, но изменчивых тенденций, в частности по евро. В то же время на фоне инфляционных процессов и экономических факторов, влияющих на валютные колебания, наличный рынок может отреагировать на эти изменения.

Будут ли изменения на рынке

Как спрогнозировал банкир Тарас Лесовой для 24 Канала, на следующей неделе НБУ могу применить механизм валютных интервенций для уравновешивания спроса и предложения. Все потому, что продолжается активный период усиленного противодействия инфляции.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка По наличному рынку, то не исключен эмоциональный период "предчувствий" от первых действий новоизбранного президента США, а также реакция общества на возможные последствия вражеской агрессии и ситуацию на фронте. Однако это лишь одна из гипотез. А на самом деле ситуация будет более-менее сбалансированной.

В конце года обычно часть граждан получает премии, бонусы, дивиденды, которые может направлять в том числе и на приобретение валюты. То есть имея “свободные” средства граждане по возможности пытаются их вложить.

Не забываем, что курсовые показатели на наличном рынке формируются на основе курсов межбанка с добавлением комиссии финучреждений. Зная курсы на межбанке можно легко сориентироваться в курсовых показателях наличного рынка.

Учетная ставка является весомым инструментом для усиления веса гривны. На 23 января запланировано заседание Монетарного комитета НБУ, на котором вполне вероятно учетную ставку могут пересмотреть.

Каким будет евро

С 20 по 26 января на рынке ожидаются такие коридоры валютных колебаний:

межбанк – 43,50 – 45 гривен за евро,

– 43,50 – 45 гривен за евро, наличный рынок – 45 – 47,50 гривны за евро.

Как добавляет Лесовой, еще одну неделю января на валютном рынке пройдет при той же конъюнктуре, как и с самого начала месяца. Тобтр курсовые показатели будут оставаться "изменчиво стабильными".