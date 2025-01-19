Будут ли изменения на рынке
Как спрогнозировал банкир Тарас Лесовой для 24 Канала, на следующей неделе НБУ могу применить механизм валютных интервенций для уравновешивания спроса и предложения. Все потому, что продолжается активный период усиленного противодействия инфляции.
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По наличному рынку, то не исключен эмоциональный период "предчувствий" от первых действий новоизбранного президента США, а также реакция общества на возможные последствия вражеской агрессии и ситуацию на фронте. Однако это лишь одна из гипотез. А на самом деле ситуация будет более-менее сбалансированной.
- В конце года обычно часть граждан получает премии, бонусы, дивиденды, которые может направлять в том числе и на приобретение валюты. То есть имея “свободные” средства граждане по возможности пытаются их вложить.
- Не забываем, что курсовые показатели на наличном рынке формируются на основе курсов межбанка с добавлением комиссии финучреждений. Зная курсы на межбанке можно легко сориентироваться в курсовых показателях наличного рынка.
- Учетная ставка является весомым инструментом для усиления веса гривны. На 23 января запланировано заседание Монетарного комитета НБУ, на котором вполне вероятно учетную ставку могут пересмотреть.
Каким будет евро
С 20 по 26 января на рынке ожидаются такие коридоры валютных колебаний:
- межбанк – 43,50 – 45 гривен за евро,
- наличный рынок – 45 – 47,50 гривны за евро.
Как добавляет Лесовой, еще одну неделю января на валютном рынке пройдет при той же конъюнктуре, как и с самого начала месяца. Тобтр курсовые показатели будут оставаться "изменчиво стабильными".