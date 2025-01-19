Чи будуть зміни на ринку

Як спрогнозував банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу, наступного тижня НБУ можу застосувати механізм валютних інтервенцій для врівноваження попиту та пропозиції. Все через те, що триває активний період посиленої протидії інфляції.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Щодо готівкового ринку, то тут не виключений емоційний період "передчуттів" від перших дій новообраного президента США, а також реакція суспільства на можливі наслідки ворожої агресії та ситуацію на фронті. Проте це лише одна із гіпотез. А насправді ситуація буде більш-менш збалансованою.

Наприкінці року зазвичай частина громадян отримує премії, бонуси, дивіденди, які може спрямовувати в тому числі і на придбання валюти. Тобто маючи “вільні” кошти громадяни за змогою намагаються їх вкласти.

Не забуваймо, що курсові показники на готівковому ринку формуються на основі курсів міжбанку з додаванням комісії фінустанов. Знаючи курси на міжбанку можна легко зорієнтуватися в курсових показниках готівкового ринку.

Облікова ставка є вагомим інструментом для посилення ваги гривні. На 23 січня заплановане засідання Монетарного комітету НБУ, на якому цілком ймовірно облікову ставку можуть переглянути.

Яким буде євро

З 20 по 26 січня на ринку очікуються такі коридори валютних коливань:

міжбанк – 43,50 – 45 гривень за євро,

– 43,50 – 45 гривень за євро, готівковий ринок – 45 – 47,50 гривні за євро.

Як додає Лєсовий, ще один тиждень січня на валютному ринку промайне за тієї ж кон'юнктури, як і із самого початку місяця. Тобтр курсові показники залишатимуться "мінливо стабільними".