Курс в банках и обменниках: доллар упал в цене
- Курс доллара в банках остался без изменений, а в обменниках упал, тогда как евро вырос в цене.
- Прогнозируется официальный курс в начале июня на уровне 41,60 – 41,90 гривны за доллар.
Доллар за выходные почти не изменился в банках и на черном рынке. В обменниках зато валюта обвалилась. Евро же показало противоположную позицию: в банках и на черном рынке происходит рост цены, как и в обменниках.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 2 июня, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,20 гривны (без изменений по сравнению с 30 мая) и продажа по 41,73 гривны (без изменений).
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- Покупка евро проходит по 46,80 гривны (+10 копеек), продажа – по 47,59 гривны (+14 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,51 гривне (без изменений), а продать по 41,50 гривны (без изменений).
- Покупка евро по 47,18 гривны (+3 копейки), а продажа по 47,35 гривны (+6 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают в среднем по: 40,87 гривны (-26 копеек), а продают по 41,57 гривны (-1 копейка), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 47,05 гривны (-2 копейки), а продают по 47,75 гривны (+24 копейки).
Какой будет курс в июне
Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в начале июня прогнозируется официальный курс на уровне 41,60 – 41,90 гривны за доллар.
Уже более 1 месяца на рынке не меняют тенденции. Поэтому, нет признаков тотального доминирования над предложением, а потому объем валютных интервенций остается в стабильных пределах.
В то же время на межбанке ожидается, что курс доллара будет от 41,60 гривны до 41,90 гривны, а на наличном рынке – от 41,60 гривны до 41,80 гривны.