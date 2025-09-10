НБУ установил курс доллара ниже предыдущего показателя. Поэтому цена опустилась на 12 копеек. Зато цена евро почти не изменилась.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,12 гривны. То есть цена американской валюты упала на 12 копеек против 9 сентября. Официальный курс евро составляет 48,39 гривны, то есть цена выросла на 1 копейку, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 11 сентября курс валют будет таким:

доллар – 41,21 гривны;

евро – 48,24 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 10 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 40,95 гривны , продажа – по 41,47 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,30 гривны , продажа – по 41,30 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 40,57 гривны, продажа – по 41,41 гривны.

Каким был официальный курс на прошлой неделе?