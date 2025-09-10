Официальный курс изменился: какая цена установлена для доллара
- Официальный курс доллара снизился на 12 копеек до 41,12 гривны, тогда как евро вырос на 1 копейку до 48,39 гривны.
- На наличном рынке курс доллара колеблется: в банках покупка по 40,95 гривны, продажа по 41,47 гривны.
НБУ установил курс доллара ниже предыдущего показателя. Поэтому цена опустилась на 12 копеек. Зато цена евро почти не изменилась.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,12 гривны. То есть цена американской валюты упала на 12 копеек против 9 сентября. Официальный курс евро составляет 48,39 гривны, то есть цена выросла на 1 копейку, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 11 сентября курс валют будет таким:
- доллар – 41,21 гривны;
- евро – 48,24 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 10 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 40,95 гривны, продажа – по 41,47 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,30 гривны, продажа – по 41,30 гривны,
- в обменниках: покупка – по по 40,57 гривны, продажа – по 41,41 гривны.
Каким был официальный курс на прошлой неделе?
В комментарии 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что в если в понедельник курс был на уровне 41,32 гривны, то уже в пятницу – 41,34 гривны.
В кассах банков курс также относительно был узким, а недельный диапазон составлял – от 41,05 гривны до 41,57 гривны.
На межбанке в начале прошлой недели курс был примерно 41,35 гривны за доллар. На конец недели рабочего – уже 41,18 гривны. То есть гривна укрепилась на 17 копеек за неделю.
На этой неделе ожидается, что официальный курс НБУ будет без резких изменений в цене, а колебания будут на уровне от 4 до 21 копейки.