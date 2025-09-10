Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,12 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 12 копійок проти 9 вересня. Офіційний курс євро становить 48,39 гривні, тобто ціна виросла на 1 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 11 вересня курс валют буде таким:
- долар – 41,21 гривні;
- євро – 48,24 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на 10 вересня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 40,95 гривні, продаж – по 41,47 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,30 гривні, продаж – по 41,30 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 40,57 гривні, продаж – по 41,41 гривні.
Яким був офіційний курс минулого тижня?
У коментарі 24 Каналу банкірка Ганна Золотько розповіла, що у якщо у понеділок курс був на рівні 41,32 гривні, то вже у п'ятницю – 41,34 гривні.
У касах банків курс також відносно був вузьким, а тижневий діапазон становив – від 41,05 гривні до 41,57 гривні.
На міжбанку на початку минулого тижня курс був приблизно 41,35 гривні за долар. На кінець тижня робочого – вже 41,18 гривні. Тобто гривня зміцнилася на 17 копійок за тиждень.
Цього тижня очікується, що офіційний курс НБУ буде без різких змін в ціні, а коливання будуть на рівні від 4 до 21 копійки.