Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,12 гривны. То есть цена американской валюты упала на 12 копеек против 9 сентября. Официальный курс евро составляет 48,39 гривны, то есть цена выросла на 1 копейку, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 11 сентября курс валют будет таким:

  • доллар – 41,21 гривны;
  • евро – 48,24 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 10 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

  • в банках: покупка – 40,95 гривны, продажа – по 41,47 гривны,
  • на черном рынке: покупка – 41,30 гривны, продажа – по 41,30 гривны,
  • в обменниках: покупка – по по 40,57 гривны, продажа – по 41,41 гривны.

Каким был официальный курс на прошлой неделе?

  • В комментарии 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что в если в понедельник курс был на уровне 41,32 гривны, то уже в пятницу – 41,34 гривны.

  • В кассах банков курс также относительно был узким, а недельный диапазон составлял – от 41,05 гривны до 41,57 гривны.

  • На межбанке в начале прошлой недели курс был примерно 41,35 гривны за доллар. На конец недели рабочего – уже 41,18 гривны. То есть гривна укрепилась на 17 копеек за неделю.

  • На этой неделе ожидается, что официальный курс НБУ будет без резких изменений в цене, а колебания будут на уровне от 4 до 21 копейки.