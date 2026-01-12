Доллар больше 43, а евро – за 50: какая цена на валюту в банках и обменниках
- По состоянию на 12 января официальный курс евро – 50,14 гривны, тогда как доллар побил исторический максимум – 43,07 гривны.
- В обменниках доллар покупают по 42,70 гривны, продают по 43,51 гривны; евро покупают по 50,19 гривны, а продают по 50,94 гривны.
В понедельник, 12 января, официальный курс евро составляет 50,14 гривны, тогда как доллар в очередной раз побил свой исторический максимум – 43,07 гривны. В соответствии с изменениями, цена на валюту растет в банках и обменниках Украины.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 12 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,90 гривны (+20 копеек) и продажа по 43,40 гривны (+4 копейки).
- Покупка евро проходит по 50 гривен (+13 копеек), а продажа – по 50,71 гривне (без изменений).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 43,50 гривны (+30 копеек), а продать по 43,55 гривны (+8 копеек).
- Покупка евро по 50,56 гривны (+6 копеек), а продажа по 50,77 гривны (без изменений).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,70 гривны (+37 копеек), а продают по 43,51 гривны (+16 копеек).
- Евро покупают по 50,19 гривны (+39 копеек), а продают по 50,94 гривны (+24 копейки).
Что будет с гривной дальше?
Ранее финансовый эксперт Smart Family Office Надежда Байор в комментарии 24 Канала объяснила, что январские колебания курса доллара и евро вполне закономерны. Традиционно в начале года гривна обесценивается из-за значительных потребностей Минфина в валюте, а позже Нацбанк "выкупает" ее избыток, поэтому курс стабилизируется.
В то же время регулятор будет продолжать валютные интервенции, чтобы избежать резких скачков курса. К слову, международные резервы Украины за 2025 год выросли более чем на 30% и составляют 57,3 миллиарда долларов – самый высокий за всю историю независимости показатель.
В то же время финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин отметил, что спрос на валюту держится, ведь у населения еще остается определенный объем гривны и, когда курс пошел вверх, люди также присоединились к "погоне".