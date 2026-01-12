Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 12 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,90 гривны (+20 копеек) и продажа по 43,40 гривны (+4 копейки).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 43,50 гривны (+30 копеек), а продать по 43,55 гривны (+8 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,70 гривны (+37 копеек), а продают по 43,51 гривны (+16 копеек).

Что будет с гривной дальше?

Ранее финансовый эксперт Smart Family Office Надежда Байор в комментарии 24 Канала объяснила, что январские колебания курса доллара и евро вполне закономерны. Традиционно в начале года гривна обесценивается из-за значительных потребностей Минфина в валюте, а позже Нацбанк "выкупает" ее избыток, поэтому курс стабилизируется.

В то же время регулятор будет продолжать валютные интервенции, чтобы избежать резких скачков курса. К слову, международные резервы Украины за 2025 год выросли более чем на 30% и составляют 57,3 миллиарда долларов – самый высокий за всю историю независимости показатель.

В то же время финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин отметил, что спрос на валюту держится, ведь у населения еще остается определенный объем гривны и, когда курс пошел вверх, люди также присоединились к "погоне".