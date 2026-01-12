Який курс валют у банках?

Станом на ранок 12 січня, як повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,90 гривні (+20 копійок) та продаж по 43,40 гривні (+4 копійки).

Купівля євро проходить по 50 гривень (+13 копійок), а продаж – по 50,71 гривні (без змін).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 43,50 гривні (+30 копійок), а продати по 43,55 гривні (+8 копійок).

Купівля євро по 50,56 гривні (+6 копійок), а продаж по 50,77 гривні (без змін).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,70 гривні (+37 копійок), а продають по 43,51 гривні (+16 копійок).

Євро купують по 50,19 гривні (+39 копійок), а продають по 50,94 гривні (+24 копійки).

Що буде з гривнею далі?

Раніше фінансова експертка Smart Family Office Надія Байор у коментарі 24 Каналу пояснила, що січневі коливання курсу долара та євро є цілком закономірними. Традиційно на початку року гривня знецінюється через значні потреби Мінфіну у валюті, а згодом Нацбанк "викуповує" її надлишок, тож курс стабілізується.

Водночас регулятор продовжуватиме валютні інтервенції, аби уникнути різких стрибків курсу. До слова, міжнародні резерви України за 2025 рік зросли на понад 30% і становлять 57,3 мільярда доларів – найвищий за всю історію незалежності показник.

Водночас фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин зазначив, що попит на валюту тримається, адже у населення ще залишається певний обсяг гривні й, коли курс пішов угору, люди також долучилися до "гонитви".