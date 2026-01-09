Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,99 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 28 копійок проти 8 січня. Офіційний курс євро становить 50,17 гривні, отже його ціна зросла на 25 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
А от станом на 10 січня курс валют буде таким:
- долар – 43,07 гривні (новий історичний максимум);
- євро – 50,14 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Ще станом на ранок 9 січня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 42,70 гривні та продаж – по 43,36 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,26 гривні, а продаж – по 43,44 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,02 гривні, а продаж – по 43,42 гривні.
Який курс євро на готівковому ринку?
А от курс євро станом на ранок 9 січня був таким:
- у банках – купівля в середньому була по 49,90 гривні, а продаж – по 50,70 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 50,40 гривні, а продаж – по 50,70 гривні;
- в обмінниках – купівля в середньому була по 49,72 гривні, а продаж – по 50,90 гривні.
Що варто робити з валютою українцям?
Ексклюзивно для 24 Каналу фінансова експертка Smart Family Office Надія Байор розповіла, що з огляду на ситуацію не варто панікувати й без нагальної потреби вдаватися до продажів чи купівлі валюти. У фінансовому плануванні найкраще зважати на власні цілі.
Орієнтовно заощадження експертка радить розподілити так: близько 35% – у доларах, а ще 40 – 45% у євро. Водночас між цими двома валютами пропонує віддати перевагу другій, адже Україна перебуває в єврозоні. Це означає, що значна частина торгівлі та резервів прив'язана саме до євро.
І все ж підстав для паніки немає – січневі коливання курсу долара та євро є цілком закономірними. Традиційно на початку року гривня знецінюється через підвищені потреби Мінфіну у валюті, а згодом НБУ викуповує надлишок гривні, що сприяє стабілізації курсу.