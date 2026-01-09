Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,99 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 28 копійок проти 8 січня. Офіційний курс євро становить 50,17 гривні, отже його ціна зросла на 25 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

А от станом на 10 січня курс валют буде таким:

долар – 43,07 гривні (новий історичний максимум);

євро – 50,14 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Ще станом на ранок 9 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 42,70 гривні та продаж – по 43,36 гривні ;

та продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,26 гривні , а продаж – по 43,44 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,02 гривні, а продаж – по 43,42 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 9 січня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 49,90 гривні , а продаж – по 50,70 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 50,40 гривні , а продаж – по 50,70 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 49,72 гривні, а продаж – по 50,90 гривні.

Що варто робити з валютою українцям?

Ексклюзивно для 24 Каналу фінансова експертка Smart Family Office Надія Байор розповіла, що з огляду на ситуацію не варто панікувати й без нагальної потреби вдаватися до продажів чи купівлі валюти. У фінансовому плануванні найкраще зважати на власні цілі.

Орієнтовно заощадження експертка радить розподілити так: близько 35% – у доларах, а ще 40 – 45% у євро. Водночас між цими двома валютами пропонує віддати перевагу другій, адже Україна перебуває в єврозоні. Це означає, що значна частина торгівлі та резервів прив'язана саме до євро.

І все ж підстав для паніки немає – січневі коливання курсу долара та євро є цілком закономірними. Традиційно на початку року гривня знецінюється через підвищені потреби Мінфіну у валюті, а згодом НБУ викуповує надлишок гривні, що сприяє стабілізації курсу.