Який курс валют у банках?

Станом на ранок 9 січня, як повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,70 гривні (+5 копійок) та продаж по 43,36 гривні (+11 копійок).

Купівля євро проходить по 49,90 гривні (+10 копійок), а продаж – по 50,70 гривні (+18 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 43,26 гривні (+21 копійка), а продати по 43,44 гривні (+22 копійки).

Купівля євро по 50,40 гривні (+15 копійок), а продаж по 50,70 гривні (+10 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,02 гривні (-55 копійок), а продають по 43,42 гривні (-1 копійка).

Євро купують по 49,72 гривні (-38 копійок), а продають по 50,90 гривні (+13 копійок).

Що буде з курсом валют далі?

Ексклюзивно для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що січень – один із місяців девальвації гривні, однак надалі можна очікувати укріплення національної валюти.

І хоч наразі прогнозування ситуації на валютному ринку ускладнює пов'язана з війною невизначеність, курс долара та євро ще може може повернутися до позначок менш як 43 і 50 гривень

Ба більше, гривня залежить від динаміки в парі євро-долар, значний вплив на яку має саме геополітика. Нагадаємо, прогнози світових банків щодо середнього курсу євро-долар на рівні 1,19 не справдилися, адже європейська валюта на початку січня виявилося слабшою за очікування.