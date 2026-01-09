Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 9 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,70 гривны (+5 копеек) и продажа по 43,36 гривны (+11 копеек).
- Покупка евро проходит по 49,90 гривны (+10 копеек), а продажа – по 50,70 гривны (+18 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 43,26 гривны (+21 копейка), а продать по 43,44 гривны (+22 копейки).
- Покупка евро по 50,40 гривны (+15 копеек), а продажа по 50,70 гривны (+10 копеек).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,02 гривны (-55 копеек), а продают по 43,42 гривны (-1 копейка).
- Евро покупают по 49,72 гривны (-38 копеек), а продают по 50,90 гривны (+13 копеек).
Что будет с курсом валют дальше?
Эксклюзивно для 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что январь – один из месяцев девальвации гривны, однако в дальнейшем можно ожидать укрепления национальной валюты.
И хотя сейчас прогнозирование ситуации на валютном рынке усложняет связанная с войной неопределенность, курс доллара и евро еще может может может вернуться к отметкам менее 43 и 50 гривен
Более того, гривна зависит от динамики в паре евро-доллар, значительное влияние на которую имеет именно геополитика. Напомним, прогнозы мировых банков относительно среднего курса евро-доллар на уровне 1,19 не оправдались, ведь европейская валюта в начале января оказалось слабее ожиданий.