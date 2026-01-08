Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,71 гривне. То есть цена американской валюты выросла на 15 копеек против 7 января. Официальный курс евро составляет 49,92 гривны, следовательно его цена выросла на 13 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Смотрите также Стоит ли покупать доллар: в какой валюте украинцам лучше держать деньги
А вот по состоянию на 9 января курс валют будет таким (новый исторический максимум):
- доллар – 42,99 гривны;
- евро – 50,17 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
Еще по состоянию на утро 8 января курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 42,50 гривны и продажа по 43,10 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 43,05 гривны, а продажа по 43,22 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,85 гривны, а продажа по 43,35 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке?
А вот курс евро по состоянию на утро 8 января был следующим:
- в банках – покупка в среднем была по 49,77 гривны, а продажа – по 50,50 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 50,25 гривны, а продажа по 50,60 гривны;
- в обменниках – покупка в среднем была по 50,25 гривны, а продают по 50,75 гривны.
Что будет с курсом валют дальше?
Напомним, ранее в эксклюзивном комментарии ранее в эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказывал, что в ближайшие недели общая ситуация будет "достаточно спокойной".
И хотя 43 гривны за доллар считали вопросом недалекой перспективы, о резком скачке курса речь не идет. Нацбанк частично нивелирует негативные влияния в режиме "управляемой гибкости", контролируя границы курсовых коридоров.
Однако валютный рынок сейчас формируется под влиянием нескольких других факторов, например, состояния энергетики и связанных рисков для экономики, а также интенсивности боевых действий.