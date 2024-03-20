Официальный курс подорожал: перевалил ли доллар за 39 гривен

Нацбанк установил снова новую цену американской валюты. Теперь доллар стоит более 39 гривен. Впрочем, евро хоть и подорожало, но всего на несколько копеек.

Официальный курс 20 марта

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,13 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 16 копеек против 19 марта.

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Относительно евро, то на сегодня его цена составляла 42,46 гривны, что на 2 копейки больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 21 марта:

доллар – 39,13 гривны,

евро – 42,43 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 20 марта курс доллара такой:

В банках покупка составляет 38,80 гривны, а продажа – 39,30 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,80 гривны , а продажа – 39,58 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,20 гривны, а продажа – 39,35 гривны.

Каким будет курс

В комментарии 24 Каналу эксперт Даниил Монин говорит, что в марте Украина должна получить финансирование от партнеров. Это 4,5 миллиарда евро от Евросоюза, 900 миллионов от МВФ и еще, вероятно, от Японии.

Даниил Монин Экономический эксперт Я думаю, курс будет расти до получения финансирования из Евросоюза или МВФ. Считаю, что курс не дойдет до 40 гривен.

что без этих средств НБУ будет минимизировать расход валюты и увеличивать курс.

Таким образом, как только финансирование поступит, тогда курс начнет опускаться в цене. В то же время эксперт советует покупать валюту уже в начале апреля, а до этого момента подождать.