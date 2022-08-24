Все еще сравнены: от чего будет зависеть доллар и евро осенью

На утро 24 августа курс доллара подешевел против вчера, а евро осталось на отметке 40 гривен. Что будет с курсом осенью, читайте прогноз эксперта дальше.

Как рассказал 24 каналу Василий Матий, частный инвестор, курс будет зависеть этой осенью от двух ключевых факторов.

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Василий Матий Частный инвестор От продолжительности боевых действий, влияющих на нашу экономику, ведение бизнеса и экспорт продукции из Украины. Но от политики Нацбанка, потому что в зависимости от того, какой объем золотовалютных резервов НБУ готов показать для поддержки курса, это и напрямую повлияет на конечное значение курса. Объем же золотовалютных резервов зависит от объема западной поддержки, которую мы получаем от наших партнеров.

Что будет с курсом этой недели

Экспертка Анна Золотько в комментарии 24 канала подчеркнула, что уровень в 41 доллар – серьезный психологический барьер , линия сопротивления, которую, несмотря на неоднократные попытки продавцам валюты, преодолеть пока не удается.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Если многочисленные апокалиптические прогнозы в конечном итоге не оправдаются, вполне вероятно, что курс гривны сможет удержаться в пределах коридора 40-41 гривны за доллар. Однако, если рынок успеет пересечь отметку 41 гривна за доллар, курс получит новый толчок для роста и в таком случае до конца недели на наличном рынке доллар будет торговаться в диапазоне 40,5 – 41,5 гривны за доллар. И пока второй сценарий выглядит более вероятным.

Курс валют в банках

По данным Минфина, 24 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39,90 гривен за доллар при покупке (-10 копеек против 23 августа). В то время как продают валюту в банках за 40,80 гривны за доллар (-5 копеек).

Евро банки покупают за 40 гривен (без изменений), а продают в среднем за 41 гривну за евро (без изменений);

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