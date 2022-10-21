Доллар падает в цене: за сколько можно купить валюту

Наличный курс доллара немного вырос в цене в банках, однако в обменниках и на черном рынке продолжает падать в цене.

Курс валют в банках

По данным Минфина, 21 октября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,20 гривны (+10 против 20 октября). В то время как продают ее за 40,80 гривны (без изменений).

Читайте также Кредит в биткойне: выгоднее ли он традиционного займа

Наличное евро немного подешевело – банки покупают за 38,32 (-8 копеек), а продают в среднем за 39,35 гривен за евро (-15 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,40 гривны (+2 копейки), а продают – за 40,53 (-20 копеек), по данным finance.ua.

Евро колеблется на уровне: покупка – 38,55 гривны (-8 копеек) и продажа – 39,04 гривны (-12 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,46 гривны (-14 копеек), а продажа – 40,63 гривны (-12 копейки).

Евро покупают по 38,80 гривны (-15 копеек), а покупают по 39,05 гривны (-15 копеек).

Актуально Цены на яйца в Украине резко выросли: на это могло не быть объективных причин

Что будет с курсом

Олег Пендзин, эксперт по экономическим вопросам, полагает, что на сегодняшний день пока нет причин для резкого подорожания доллара. Напомним, что курс никак не отреагировал на прилеты по энергетической инфраструктуре Украины. Соответственно, не было и ажиотажа ни на доллар, ни на горючее. Люди привыкли к такой беде.

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько прогнозирует, что при более-менее равном инфопространстве курс на наличном рынке на этой неделе будет находиться в пределах диапазона 40,6 – 41,6 гривны за доллар.

Глобальная криптобиржа Bybit отмечает расширение своего сообщества до 10 миллионов пользователей. В честь этогоотменил комиссии по спотовой торговле криптовалютами.