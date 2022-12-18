"В реальности будет меньше, чем ожидается": каким будет курс доллара в 2023 году
Вопрос о курсе доллара в 2023 году остается актуальным. В настоящее время он колеблется от 40 до 41 гривны.
Сейчас официальный курс составляет 36,6 гривны за доллар. В бюджете, который был принят на следующий год, официальный среднегодовой курс составляет 42 гривны. До конца следующего года прогнозируют 45,3 – 45,4 гривны. По мнению экономиста Олега Пендзина, в реальности курс будет несколько меньше. Об этом он сказал в эфире 24 канала.
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В следующем году курс может быть крепче, чем ожидается
Известно, что Евросоюз согласовал 18 миллиардов пособий для нашей страны. Надеемся, что США дадут примерно такую же сумму. Все это, отмечает Пендзин, перекроет потребности в 36,5 миллиарда долларов, которые есть в госбюджете на следующий год.
Если это будет так, то Нацбанку не нужно будет печатать деньги. Ведь в этом году он уже напечатал 370 миллиардов ничем не обеспеченных денег, что в некоторой степени является основой той инфляции, которую мы видим,
– объяснил экономист.
У Украины не было другого варианта, добавляет он, ведь в начале полномасштабного вторжения у нас не было своевременной полноценной поддержки, которую обещали партнеры. Нацбанк был вынужден "подпирать" бюджет этими печатными деньгами.
"В следующем году есть надежда, что курс будет крепче, чем те цифры, которые я назвал", – резюмировал Олег Пендзин.
Что происходит с курсом доллара: последние новости
- В последние недели гривна довольно крепко держится по отношению к доллару. Как утверждает банкир Анна Золотько, объяснением этого тренда на наличном рынке может служить увеличение товарного спроса на потребительском рынке в канун праздников и дополнительных расходов людей на повышение энергетической автономности.
- По словам банкира Германа Марченко, сейчас курс стабильный. Поэтому валютные тренды в период с 19 по 25 декабря останутся в целом постоянными. Вероятнее всего амплитуда курсовых колебаний будет находиться в пределах 39,5 – 40,5 гривны за доллар, что в период двух последних месяцев уже стало привычным.
- Консенсус-группа Focus Economics SLU предполагает, что курс доллара в 2023 – 2024 годах может установиться на уровне 40,20 – 40,40 гривны. Этот прогноз, в частности, говорит о том, что гривна почти не девальвирует от нынешнего уровня.