Будет четкий предел: чего ожидать от курса доллара до конца года

До конца 2023 года ожидать серьезных изменений по курсу доллара не стоит. Специалисты сошлись во мнениях и определили границу, на которой будет держаться стоимость валюты.

Курс доллара к концу года

Если НБУ и дальше будет продолжать свою нынешнюю политику, тогда курс доллара на межбанке останется в пределах 36 – 36,5 гривны, объяснил директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын. Если же все-таки гривна и ослабнет, то до уровня, который предшествовал "управляемой гибкости" курса – 36,8 – 36,9 гривны.

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Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук, не совсем придерживается этого мнения и прогнозирует ослабление гривны на межбанке – ориентировочно к 37 гривен за доллар.

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько поддержала его позицию и отметила, что безналичный доллар будет находиться в пределах – 36 – 37 гривен. А вот наличная валюта будет колебаться больше, из-за непредвиденных событий в Украине, ориентировочно это диапазон. 37,1 – 38,4 гривны.

К концу года доллар не должен пересечь отметку в 37 гривен и по мнению заместителя председателя Правления Кристаллбанка Евгения Казакова. По его словам, существенные изменения на рынке возможны только при новых атаках России на инфраструктуру.

Курс доллара в начале декабря

Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что объем торгов на ВРУ на прошлой неделе оставался достаточно высоким, хотя ощутимо возросла автономность межбанка. Из-за этого объем интервенций НБУ сократился почти на 200 миллионов долларов по сравнению с позапрошлой неделей до 522,1 миллиона долларов.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка При этом котировки в течение всей недели находились в диапазоне 36-36,15 гривны за доллар. На этой неделе я ожидаю ослабления тренда на укрепление гривни из-за умеренного роста спроса на иностранную валюту со стороны населения в переходную дату. По моему мнению, в ближайшие 7 дней колебания будут в пределах диапазона 37,3 – 37,8 гривны за доллар.

Она добавила, что массовая выплата зарплат украинцам может вызвать колебания на рынке валют из-за увеличенного спроса. Также в последние недели усилилась конкуренция между банками в продаже безналичности на сумму в пределах 50 тысяч гривен. Поэтому финансовые учреждения несколько занижают курс доллара для предотвращения спекуляций.