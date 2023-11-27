Что будет с долларом в декабре

Банкир Анна Золотько рассказала 24 Каналу, что больше всего на валюту сейчас влияет именно календарный фактор. По ее мнению, следует учитывать и существенное оживление потребительского спроса в период традиционной ноябрьской распродажи в "черную пятницу". Именно это отвлекло часть гривневой ликвидности валютного рынка.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На минувшей неделе в понедельник и вторник курс продажи доллара пытался преодолеть отметку в 37,8 гривен за доллар. В конце недели стоимость американской валюты опустилась до 37,5 – 37,55 гривны за доллар. Такая курсовая динамика объясняется понижением спроса на покупку валюты со стороны населения.

Золотько отмечает, что объем торгов на ВРУ на прошлой неделе оставался достаточно высоким, но при этом ощутимо выросла автономность межбанка. Следовательно, объем интервенций НБУ сократился почти на 200 миллионов долларов, по сравнению с позапрошлой неделей, до 522,1 миллиона долларов.

При этом котировки в течение всей недели находились в диапазоне 36 – 36,15 гривны за доллар. На этой неделе я ожидаю ослабления тренда на укрепление гривны из-за умеренного роста спроса на иностранную валюту со стороны населения в переходную дату. По моему мнению, в ближайшие 7 дней колебания будут в пределах диапазона 37,3 – 37,8 гривны за доллар,

– прогнозирует Золотько.

Массированные выплаты зарплат украинцам традиционно усиливают спрос и способны вызвать ощутимые волны курсовых колебаний. С другой стороны, в последние недели наблюдается оживление конкуренции между банками при продаже безналичной валюты в пределах 50 тысяч гривен. Финансовые учреждения постепенно снижают стоимость доллара, что оказывает давление и на наличный рынок, ограничивая возможности для спекулятивных атак.