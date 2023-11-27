Украина является серьезным конкурентом

Михаил Непран рассказал для 24 Канала, что ситуация, которая сложилась, лишь показала, что Украина очень конкурентна на европейском рынке.

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Михаил Непран Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты, член Украинского совета бизнеса Мы можем работать на уровне и можем работать даже лучше, чем те же европейские перевозчики. Что показала история? Есть средние перевозчики, интересы которых представляет структура, организовавшая блокаду, много политики и российский след, а также чисто экономические причины. Оказывается, что небольшие средние польские производители, которые зарабатывали деньги на перевозках из Украины в Европу и наоборот, стали не конкурентными, когда украинцы получили прямой доступ в Европу.

Поэтому он очевидно видит, кроме негативных сторон блокады, еще и положительные моменты. В частности, то, что мы можем быть серьезными игроками на рынках Европы.

Например, сегодня (по состоянию на 23 ноября 2023 года – 24 Канал) появилась информация по вопросам на словацкой границе. Министр транспорта Словакии и наше Министерство инфраструктуры общаются. Мы получаем поддержку относительно того, что в будущем таких проблем не будет,

– объяснил Непран.

Собеседник объяснил, что сейчас в Польше фактически отсутствуют власти, ведь старое правительство ушло в отставку после выборов. Так что пока не сформирован новый орган власти, Украине не с кем вести переговоры и ситуация находится на "паузе".

Как блокада влияет на экономику Украины

Из-за забастовок на польско-украинской границе, Украина потеряла близко 400 миллионов евро. Однако, как отметили в Федерации работодателей Украины (ФРУ), если дополнительно учесть косвенные потери, то размер убытков составляет миллиарды евро.

Требования польских забастовщиков имеют дерзкий характер и нарушают обязательства Польши в соответствии с международными договорами, а иногда являются прямым вмешательством во внутренние дела Украины и дискриминационными,

– говорится в заявлении Федерации.

В связи с этим ФРУ и Ассоциация международных автоперевозчиков обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и комиссару по вопросам торговли Валдису Домбровскису, чтобы те повлияли на ситуацию.