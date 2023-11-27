Україна є серйозним конкурентом

Михайло Непран розповів для 24 Каналу, що ситуація, яка склалася, лише показала, що Україна є дуже конкурентною на європейському ринку.

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Михайло Непран Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати, член Української ради бізнесу Ми можемо працювати на рівні й можемо працювати навіть краще, ніж ті самі європейські перевізники. Що показала історія? Є середні перевізники, інтереси яких представляє структура, яка організувала блокаду, є багато політики та російський слід, а також є чисто економічні причини. Виявляється, що ті невеликі середні польські виробники, які заробляли гроші на перевезеннях з України в Європу та навпаки, стали не конкурентними, коли українці отримали прямий доступ до Європи.

Тож він очевидно вбачає окрім негативних сторін блокади, ще й позитивні моменти. Зокрема те, що ми можемо бути серйозними гравцями на ринках Європи.

Наприклад, сьогодні (станом на 23 листопада 2023 року, – 24 Канал) з'явилася інформація щодо питань на словацькому кордоні. Міністр транспорту Словаччини та наше міністерство інфраструктури спілкуються. Ми отримуємо підтримку стосовно того, що в майбутньому таких проблем не буде,

– пояснив Непран.

Співрозмовник пояснив, що нині у Польщі фактично відсутня влада, адже старий уряд пішов у відставку після виборів. Тож поки не сформований новий орган влади, Україні немає з ким вести переговори і ситуація знаходиться на "паузі".

Як блокада впливає на економіку України

Через страйки на польсько-українському кордоні, Україна втратила близько 400 мільйонів євро. Проте, як зазначили у Федерації роботодавців України (ФРУ), якщо додатково врахувати непрямі втрати, то розмір збитків складає мільярди євро.

Вимоги польських страйкарів мають зухвалий характер та порушують зобов'язання Польщі відповідно до міжнародних договорів, а подекуди є прямим втручанням у внутрішні справи України та є дискримінаційними,

– йдеться у заяві Федерації.

У зв'язку з цим, ФРУ та Асоціація міжнародних автоперевізників звернулися до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та комісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса, щоб ті повпливали на ситуацію.