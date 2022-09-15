Доллар в любом случае вырастет: насколько реалистичен курс правительства

Правительство заложило среднегодовой курс доллара на уровне 42 гривны. Что будет с курсом в 2023 году и поднимется ли официальный курс, объясняют эксперты.

Напомним, что 13 сентября Кабмин Украины одобрил проект бюджета на 2023 год. Следовательно, в следующем году среднегодовой курс доллара будет составлять 42 гривны.

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Реален ли заложенный курс

Экономист и специалист Экономической экспертной платформы Олег Гетман, в комментарии 24 каналу, рассказывает, что заложенный курс на 2023 год – выглядит как разумный коридор для курса, который будет колебаться в пределах от 39 до 45 гривен.

Олег Гетман Экономист и специалист Экономической экспертной платформы Я бы сказал, что доллар на уровне 42 гривен даже выглядит несколько завышенным, ведь сейчас у нас есть условно 36 гривны за доллар, в обменниках 40—41 гривен. Думаю, что где-то в конце года доллар поднимется с 36 до 40 гривен, чтобы поглотить образовавшуюся разницу. А в течение следующего года он может подняться еще на несколько гривен, но вряд ли больше, чем на 43-44 гривны. Потому 42 гривны выглядит как сбалансированный среднегодовой курс.

Однако, по предварительным расчетам Минэкономики, в конце следующего года гривна девальвирует до 50 гривен за доллар.

Частный инвестор Василий Матий рассказал 24 каналу, что если война будет продолжаться весь 2023 год, то доллар вполне может вырасти до 50 гривен.

Реализация такого прогноза правительства будет зависеть от двух факторов: во-первых, как долго продлится война, а во-вторых, от того, какой уровень поддержки от наших западных партнеров мы будем получать. К примеру, в августе уровень золотовалютных резервов Нацбанка вырос, также монетарное финансирование бюджета, то есть когда средства поступают в бюджет путем выкупа облигаций НБУ уменьшилось,

– добавил эксперт.

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Курс валют на сегодня

Доллар резко подорожал за сутки, самое существенное – в банках.

По данным Минфина, 15 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,80 гривен за доллар при покупке (+30 копеек против 14 сентября). В то время как продают валюту в банках за 41,61 гривны за доллар (+11 копеек).

Евро банки покупают за 40,30 гривен (-10 копеек), а продают в среднем за 41,32 гривны за евро (-8 копеек);

Показатель покупки в 40,80 гривен – самый высокий за последнее время. Вместе с тем курс продажи взлетал до более чем 42 гривны за доллар в конце июля, после решения НБУ поднять официальный курс на 25%.

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