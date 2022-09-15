Нагадуємо, що 13 вересня Кабмін України схвалив проєкт бюджету на 2023 рік. Відтак, у наступному році середньорічний курс долара становитиме 42 гривні.

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Чи реальний закладений курс

Економіст та фахівець Економічної експертної платформи Олег Гетман, у коментарі 24 каналу, розповідає, що закладений курс на 2023 рік – виглядає, як розумний коридор для курсу, який буде коливатися у межах від 39 до 45 гривень.

Олег Гетман Економіст та фахівець Економічної експертної платформи Я б сказав, що долар на рівні 42 гривень навіть виглядає дещо завищений, адже зараз ми маємо умовно 36 гривні за долар, в обмінниках 40—41 гривень. Гадаю, що десь наприкінці року долар підніметься з 36 до 40 гривень, щоб поглинути різницю, яка утворилась. А протягом наступного року він може піднятися ще на кілька гривень, але навряд чи більше, ніж на 43—44 гривні. Тому 42 гривні виглядає як збалансований середньорічний курс.

Натомість за минулими розрахунками Мінекономіки, наприкінці наступного року гривня девальвує до 50 гривень за долар.

Приватний інвестор Василь Матій розповів 24 каналу, що якщо війна триватиме весь 2023 рік, то долар цілком може зрости до 50 гривень.

Реалізація такого прогнозу уряду буде залежати від двох факторів: по-перше, як довго буде тривати війна, а по-друге, від того, який рівень підтримки від наших західних партнерів ми будемо отримувати. Наприклад, у серпні рівень золотовалютних резервів Нацбанку виріс, також монетарне фінансування бюджету, тобто коли кошти надходять до бюджету шляхом викупу облігацій НБУ зменшилося,

– додав експерт.

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Курс валют на сьогодні

Долар різко подорожчав за добу, найсуттєвіше – в банках.

За даними "Мінфіну", 15 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,80 гривень за долар при купівлі (+30 копійок проти 14 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 41,61 гривні за долар (+11 копійок).

Євро банки купують за 40,30 гривень (-10 копійок), а продають в середньому за 41,32 гривні за євро (-8 копійок);

Показник купівлі у 40,80 гривень – найвищий за останній час. Разом з тим курс продажу злітав до понад 42 гривні за долар наприкінці липня, після рішення НБУ підняти офіційний курс на 25%.

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