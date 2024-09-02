От 1 гривны до почти 42: как менялась украинская гривна и курс за 28 лет

С момента введения гривны в 1996 году ее курс девальвировал более чем в 25 раз. Есть немало этапов, которые влияли на курс гривны, например экономические кризисы 2008 года и 2014 года. Кроме того, неотъемлемым является влияние пандемии и полномасштабной войны. Поэтому сейчас курс гривны по отношению к доллару находится на уровне 41 – 42 гривен.

Когда-то курс доллара был менее 2 гривен

Как сообщил 24 Каналу Тарас Лесовой, начальный курс гривны к доллару сейчас может многих шокировать, особенно молодежь до 30 лет – со времени введения гривны до сих пор ее курс снизился более чем в 25 раз.

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Напоминаем! В Украине до внедрения гривны действовали купонокарбованцы – промежуточная денежная единица, введенная как временная, переходная с советских рублей к полноценной, самостоятельной с экономической "почвой" сугубо украинской валюте.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Этот процесс немного затянулся, грубо говоря на 3 – 4 года. На фоне экономического постсоветского провала (остановка производства, обнищание населения, дефицит бюджета и т.д.) Украину постигла гиперинфляция, и купонокарбованцы в прямом смысле превратились в яркие бумажки из игры "Монополия".

В то же время когда в сентябре 1996 года была введена в обращение уже гривна, то деноминация происходила по курсу 100 000 купонов = 1 гривна. Следовательно, тогдашний курс доллара был на уровне 1,4 – 1,6 гривны за доллар.

Вскоре курс американской валюты немного подрос: до 1,8 – 2 гривны за доллар.

До августа 1998 года он держался примерно в пределах 2 – 2,4 гривны за доллар.

Постепенно в силу объективных обстоятельств гривна продолжила девальвировать с незначительными периодами "курсовой ремиссии" – дефляции,

– объясняет банкир.

В то же время, экономист Даниил Монин отметил для 24 Канала, что в начале независимости в Украине качество государственного управления было на очень низком уровне.

Даниил Монин Эксперт Украинского института будущего Из-за падения экономики и печати средств финансирования государственного бюджета, доходившего до 30% ВВП, это вызвало большую девальвацию рубля и большую инфляцию. Следовательно, в 1993 году инфляция составляла более 10 000%.

А уже после запуска гривни инфляция в стране пошла вниз и не поднималась выше 45% за год.

Краткая история установления гривны

Как отмечают в Нацбанке, название официальной национальной валюты Украины происходит от слова "гривна". Так во времена Киевской Руси называли нашейное украшение.

Позже, во время торговых операций и уплаты дани "гривну" использовали для обозначения меры весов и счета.

Уже во времена Центральной Рады, а именно в 1918 году, был издан закон о введении денежной единицы – гривны, которая делилась на 100 шагов и равнялась 1/2 карбованца.

С начала независимости в 1991 году Украина не сразу ввела гривну, как нацвалюту. Так, в 1992 году Национальный банк ввел в обращение купоны многократного использования. И некоторое время в обращении были как рубли, так и купонокарбованцы. Впоследствии единственным средством платежа Украины в наличном и безналичном обращении стал украинский карбованец.

А уже с 1996 года начинает свой путь национальная валюта – гривна. Тогда Национальный банк ввел банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен.

Основные этапы стабилизации и девальвации гривны

По словам Лесового, за 28 лет можно выделить несколько важных этапов, связанных с инфляцией и соответствующим изменением курсов валют.

Стоит отметить, что изменение "веса" гривны было следствием причин: мировых на внутренних экономических, политических, и, к сожалению, военных,

– отмечает Тарас Лесовой.

Банкир приводит пример, когда на пике развития банковской системы, а это в начале 2009 года, в Украине насчитывалось более 180 комбанков, однако сейчас их количество сократилось почти втрое. При этом пик сокращения банков пришелся на 2017 – 2018 годы.

Как добавляет Монин, в 2000 году продукты и коммунальные услуги стоили гораздо дешевле, чем сейчас. Это позволяло при зарплате 50 долларов иметь возможность жить.

Сейчас же стоимость продуктов нефти газа и коммунальных платежей существенно поднялась, что требует существенно больших денег в долларовом соотношении для жизни.

– объясняет экономист.

Какие важные этапы в истории становления гривны

Введение национальной валюты: курс 1,4 – 1,6 гривны за доллар и 1,8 – 2 гривны за доллар.

курс 1,4 – 1,6 гривны за доллар и 1,8 – 2 гривны за доллар. Мировой экономический кризис 1998 года: обесценивание гривны почти вдвое: в конце августа 1998 года курс колебался в пределах 4 – 4,5 гривны за доллар. В последующие 9 лет курс доллара колебался в пределах 4,5 – 5,5 гривны.

обесценивание гривны почти вдвое: в конце августа 1998 года курс колебался в пределах 4 – 4,5 гривны за доллар. В последующие 9 лет курс доллара колебался в пределах 4,5 – 5,5 гривны. Ревальвация гривны: конец 2007 года и первое полугодие 2008 года – вес гривны существенно возрос, курсовые колебания происходили в промежутке 4,5 – 4,8 гривны за доллар.

конец 2007 года и первое полугодие 2008 года – вес гривны существенно возрос, курсовые колебания происходили в промежутке 4,5 – 4,8 гривны за доллар. Мировой экономический кризис 2008 года, вызванный прежде всего ипотечным кризисом в США, как следствие – мощное "цунами" кризиса в банковском секторе.

В Украине этот кризис наступил с опозданием на 3 – 4 месяца – его активное начало датируется сентябрем, но, как и по всему миру, мы пережили первый мощный ипотечный кризис, вроде "Тюльпановой лихорадки", а также впервые банковскую систему Украины существенно "встряхнуло",

– добавляет господин Тарас.

Обратите внимание! Гривна тогда девальвировала почти вдвое – с 4,5 гривны за доллар до 9 гривен за доллар. Впрочем, в 2009 году курс несколько снизился, но курс доллара уже не опускался ниже 8 гривен.