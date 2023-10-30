Рекордно маленький курс доллара: каким будет значение валюты 31 октября

В Украине введен управляемый гибкий курс вместо фиксированного. Это означает, что внешние обстоятельства теперь больше влияют на валюту.

Каким будет курс 31 октября

Тенденция спада курса продолжается. На 31 октября НБУ установил значение доллара на уровне – 36,36. Это на 0,055 меньше, чем в предыдущий день.

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Самое низкое значение курса в течение октября было 17 числа – 36,32 гривны. Евро, в свою очередь, вырос на 18 копеек. Его курс на 31 октября составит – 38,56 гривны.

Ситуация на финансовом рынке 30 октября

Сегодня на межбанке курс доллара упал и приобрел следующие значения:

покупка – 36,33 гривны за доллар;

продажа – 36,35 гривны за доллар.

В среднем в банках и обменниках доллар сегодня продавали за 38 гривен, покупали валюту за 37,41 гривны.

Ситуация на наличном рынке в первой половине дня сложилась следующим образом:

доллар обменники покупали за 37,52 гривны, продавали за 37,9 гривны;

евро в обменниках продавался за 40,42 гривны, а покупался за 39,94 гривны.

Каким будет курс на этой неделе

Следует понимать, что сильные колебания валюты в начале осени были связаны с повышенным спросом украинцев. Поэтому постепенное понижение курса более чем закономерное явление. Банкир Анна Золотько объяснила, какой будет ситуация на рынке валют на этой неделе, сообщает 24 Канал.