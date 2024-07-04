Где доллар существеннее всего вырос за сутки

Обменники и банки продают доллар по более 41 гривны, а на черном рынке курс продажи остается на меньшей отметке. В то же время евро на наличном рынке стоит более 44 гривен.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 4 июля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,60 гривны (+10 копеек против 3 июля), а продажа – 41,05 гривны (+5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 43,60 гривны (+5 копеек), а продажа – в среднем за 44,20 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,85 гривны (-7 копеек), а продажа – 40,95 гривны (-5 копеек).

(-7 копеек), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают за 44,05 гривны (+5 копеек), а продают за 44,25 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 40,65 гривны (+2 копейки), а продают – за 41,05 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.

(+2 копейки), а продают – за (+11 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 43,71 гривны (+5 копеек), а продажа – 44,31 гривны (+4 копейки).

Курс доллара в июле

Как рассказала банкир Анна Золотько для 24 Канала, в первую неделю июля будет происходить оживление спроса на наличном рынке. Это связывают с периодом уплаты заработных плат.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank В течение недели курс продажи доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах диапазона 40,70 – 41,20 гривен за доллар.

В то же время по словам банкира некоторые участники рынка будут пытаться поднимать курса, но вряд ли валюта преодолеет отметку в 41 гривну.

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