Курс доллара 4 ноября: стоит ли покупать валюту

4 ноября курс продажи доллара в банках перестал расти и остался на уровне предыдущего дня. В банках и обменниках предлагают более высокую цену за покупку валюты.

Курс валют в банках

По данным Минфина, 4 ноября наличный курс покупки доллара в банках Украины в среднем составляет 39,90 гривен (+10 копеек в день). Продают доллар за 40,50 гривны (цена осталась на таком же уровне).

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Наличный евро снова подешевел – банки покупают за 38,65 гривны (-15 копеек), а продают в среднем за 39,50 гривны за евро (без изменений).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,06 гривны (+47 копеек), а продают – за 40,47 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.

Евро держится на уровне 38.87 гривны (+24 копейки) за покупку и продажу – 39.27 гривны (-36 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке доллар стоит 40,24 гривны (-6 копеек) при покупке, а при продаже – 40,40 гривны (-10 копеек).

Евро покупают по 38,90 гривны (+73 копейки), а продают по 39,25 гривны (-25 копеек).

Какие факторы влияют на курс

Для наличного рынка важнейшим условием отсутствия скачков является насыщенность. Если дефицита наличной валюты нет, то курс приближается ближе к официальному курсу Нацбанка.

Фиксированный курс Нацбанка – главная гарантия стабильности гривны. По словам заместителя главы НБУ Сергея Николайчука, его пересматривать не планируют. Он отмечает, что фиксация курса позволила удержать макроэкономическую стабильность и контролируемость ценовой ситуации, предотвращая непроизводительный отток капитала.

Другими важными факторами для стабильности курса являются экономические условия, которые в первую очередь зависят от международной поддержки и экспорта. Поэтому изменения цен на валюту могут быть вызваны ожиданиями от налаживания морского экспорта.

Курс зависит от успешного продолжения зерновой инициативы, поэтому может шататься из-за новостей о возможном прекращении. Срыв экспорта негативно повлиял бы на предложение доллара на наличном рынке,

– объясняет финансовый эксперт Василий Матий

В случае если экспорту не будет угрожать срыв, то наличный рынок валюты останется достаточно стабильным. Повлияет и то, что зимой покупательная способность несколько снижается, а также украинцы возвращаются из-за границы. Так что заработать на разнице курса может быть сложно.

Другой вариант – безналичный депозит в валюте. С 21 июля Национальный банк разрешил банкам продавать гражданам валюту по официальному курсу 36,56 с последующим размещением на депозит сроком от трех календарных месяцев. В настоящее время эту услугу предоставляют около 30 украинских банков.

Каким будет курс в следующем году

Кабмин заложил среднегодовой курс доллара в бюджете-2023 на уровне 42 гривен. А к концу 2023 года курс доллара спрогнозирован на уровне 45,8 гривны. Однако официальный прогноз, согласно которому производятся расчеты бюджета, часто отличается от реального.

По словам руководителя отдела аналитики Concorde Capital Александра Паращия, в течение почти 10 лет в проект бюджета закладывались более пессимистические показатели по курсу, чем было в реальности. Так что курс в следующем году может быть ниже 40 гривен.