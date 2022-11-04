Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 4 листопада готівковий курс купівлі долара в банках України у середньому становить 39,90 гривень (+10 копійок за день). Продають долар за 40,50 гривні (ціна залишилась на такому ж рівні).

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Готівкове євро знову подешевшало – банки купують за 38,65 гривні (-15 копійок), а продають в середньому за 39,50 гривні за євро (без змін).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,06 гривні (+47 копійок), а продають – за 40,47 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.

Євро тримається на рівні 38.87 гривні (+24 копійки) за купівлю та продаж – 39.27 гривні (-36 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку долар коштує 40,24 гривні (-6 копійок) при купівлі, а при продажі – 40,40 гривні (-10 копійок).

Євро купують по 38,90 гривні (+73 копійки), а продають за 39,25 гривні (-25 копійок).

Які фактори впливають на курс

Для готівкового ринку найважливішою умовою відсутності стрибків є насиченість. Якщо дефіциту готівкової валюти немає, то курс наближається ближче до офіційного курсу Нацбанку.

Фіксований курс Нацбанку є головною гарантією стабільності гривні. Наразі, за словами заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, його переглядати не планують. Він зазначає, що фіксація курсу дала змогу утримати макроекономічну стабільність і контрольованість цінової ситуації, запобігаючи непродуктивному відтоку капіталу.

Іншими важливими факторами для стабільності курсу є економічні умови, які в першу чергу залежать від міжнародної підтримки та налагодження експорту. Тому зміни цін на валюту можуть бути спричинені очікуваннями від налагодження морського експорту.

Курс залежить від успішного продовження зернової ініціативи, тому може хитатися через новини про її можливе припинення. Зрив експорту негативно вплинув би на пропозицію долара на готівковому ринку,

– пояснює фінансовий експерт Василь Матій

У разі, якщо експорту не буде загрожувати зрив, то готівковий ринок валюти залишиться доволі стабільним. Повпливає і те, що взимку купівельна спроможність дещо знижується, а також, українці повертаються з-за кордону. Тож, заробити на різниці курсу може бути складно.

Інший варіант – безготівковий депозит у валюті. З 21 липня Національний банк дозволив банкам продавати громадянам валюту по офіційному курсу 36,56 із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців. Наразі цю послугу надають майже 30 українських банків.

Яким буде курс у наступному році

Кабмін заклав середньорічний курс долара в бюджеті-2023 році на рівні 42 гривень. А на кінець 2023 року курс долара спрогнозовано на рівні 45,8 гривні. Проте офіційний прогноз, згідно з яким проводяться розрахунки бюджету, часто відрізняється від реального.

За словами керівника відділу аналітики Concorde Capital Олександра Паращія, протягом майже 10 років у проєкт бюджету закладалися більш песимістичні показники щодо курсу, ніж було в реальності. Тож курс у наступному році може бути нижчим за 40 гривень.