Валюты дешевеют: какая стоимость в обменниках и на черном рынке

В обменниках валюты просели в цене за последние сутки. На черном рынке также наблюдается спад стоимости курса евро. В то же время в банках изменения по валютам несущественны.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 6 ноября, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,25 гривны (+5 копеек против 5 ноября) и продажа – по 41,70 гривны (+2 копейки).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 44,80 гривны (-5 копеек), а продажа – по 45,50 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,65 гривны (без изменений), а продать – по 41,70 гривны (+5 копеек).

(без изменений), а продать – по (+5 копеек). Покупка евро по 45,03 гривны (-27 копеек), а продажа по 45,38 гривны (-3 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 40,93 гривны (-25 копеек), а продают – по 41,73 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(-25 копеек), а продают – по (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,66 гривны (-46 копеек), а продают – по 45,49 гривны (-7 копеек).

Выборы в США и курс доллара и курс доллара

Экономист Олег Пендзин рассказал в комментарии 24 Каналу, что в течение ближайших месяцев ситуация на валютном рынке Украины будет определяться рядом экономических факторов, а не последствиями выборов в США.

Олег Пендзин Руководитель Экономического дискуссионного клуба Все зависит от политики. Поэтому если американцы будут предоставлять Украине столько же финансовой помощи, как сегодня, тогда с курсом никаких изменений не произойдет.

В то же время банкир Сергей Мамедов отмечает, что курс доллара нельзя привязывать к личности американского президента. К тому же, по его словам, выборы не являются основным фактором, влияющим на курсовые показатели. Это скорее спрос и предложение, макроэкономические показатели, уровень инфляции и бюджетный дефицит.