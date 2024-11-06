Валюты дешевеют: какая стоимость в обменниках и на черном рынке
В обменниках валюты просели в цене за последние сутки. На черном рынке также наблюдается спад стоимости курса евро. В то же время в банках изменения по валютам несущественны.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 6 ноября, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,25 гривны (+5 копеек против 5 ноября) и продажа – по 41,70 гривны (+2 копейки).
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Покупка евро происходит по 44,80 гривны (-5 копеек), а продажа – по 45,50 гривны (+5 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,65 гривны (без изменений), а продать – по 41,70 гривны (+5 копеек).
- Покупка евро по 45,03 гривны (-27 копеек), а продажа по 45,38 гривны (-3 копейки).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по 40,93 гривны (-25 копеек), а продают – по 41,73 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 44,66 гривны (-46 копеек), а продают – по 45,49 гривны (-7 копеек).
Выборы в США и курс доллара и курс доллара
Экономист Олег Пендзин рассказал в комментарии 24 Каналу, что в течение ближайших месяцев ситуация на валютном рынке Украины будет определяться рядом экономических факторов, а не последствиями выборов в США.
Все зависит от политики. Поэтому если американцы будут предоставлять Украине столько же финансовой помощи, как сегодня, тогда с курсом никаких изменений не произойдет.
В то же время банкир Сергей Мамедов отмечает, что курс доллара нельзя привязывать к личности американского президента. К тому же, по его словам, выборы не являются основным фактором, влияющим на курсовые показатели. Это скорее спрос и предложение, макроэкономические показатели, уровень инфляции и бюджетный дефицит.