Украинцы адаптировались к стрессам войны: ждать ли резкого роста курса на следующей неделе

В течение следующей недели курс доллара к гривне будет на уровне двух последних месяцев. Курсовой стабильности будет способствовать адаптирование украинцев к стрессам войны и отсутствие панических настроений на фоне ракетных атак и привычное "праздничное" затишье.

Что будет способствовать курсовой стабильности

Банкир Герман Марченко, в комментарии 24 Каналу, отметил, что в период с 9 по 15 января на валютном рынке не ожидается значительных изменений.

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Курсовой стабильности будут способствовать экономические факторы:

макрофинансовая помощь стран-партнеров – за декабрь Украина получила более 5 миллиардов долларов;

понижение темпов инфляции до 1,5 – 1,7% в месяц;

эффективная политика НБУ по уменьшению спроса на наличную валюту в результате развития конвертационных депозитных программ, сохранения официального курса и размера учетной ставки на уровне 25%.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) Кроме того, наблюдается "адаптация" граждан к стрессам войны : ракетные атаки 31 декабря и 1 января не привели к ощутимым валютным колебаниям Предположим, что такая психологическая устойчивость общества – результат эффективной работы сил ПВО, которым удалось уничтожить подавляющее большинство вражеских ракет и БПЛА.

Стабильность и прогнозируемость курса также являются результатом ожидаемого и привычного "праздничного" затишья, характеризующееся уменьшением количества сделок по купли-продажи наличной валюты.

Банкир добавляет, что на курс также влияют закономерные признаки "инерции рынка": в ближайшие недели будут действовать тенденции, сформированные в течение октября – декабря 2022 года.

Таким образом, ожидается, что на следующей неделе курс американского доллара будет сопоставим с курсом последних двух месяцев – 40 – 41 гривен за доллар,

– прогнозирует Марченко.