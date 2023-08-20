Прогнозы ухудшились: перспектива изменения курса доллара считается менее оптимистичной

Прогнозы финансовых аналитиков и обычных украинцев по поводу курса доллара стали менее оптимистичными. Население ждет девальвацию.

Прогнозы по курсу доллара ухудшились

В июле этого года финансовые аналитики прогнозировали, что курс достигнет отметки 40,26 гривны за доллар в течение следующего года. Однако в июне они ожидали, что эта цифра будет несколько меньше – 39,54 гривны.

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Ожидания населения тоже не отстают от аналитиков, в июле они ожидали курс 39,75 гривны, тогда как в июне на 39,66 гривны.

Прогноз курса доллара на середину августа

В июле банкиры спрогнозировали, что курс доллара изменится за год до 40,54 гривны.

Из-за приближения осеннего периода и опасения украинцев по поводу повторения энергетического кризиса, доллар может несколько усилиться. Валютный спрос на сером рынке тоже может несколько возрасти.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Сейчас мы находимся в благоприятном для гривни временном промежутке – в середине месяца спрос на валюту со стороны населения обычно снижается. Поэтому я не прогнозирую дальнейший рост курса. Правда, учитывая сложившийся на рынке фактический баланс между спросом и предложением и укрепления гривни, похоже, ждать не стоит.

Ожидается, что до конца этой недели курс доллара будет колебаться в рамках 37,3 - 37,8 гривны.