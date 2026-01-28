Особое внимание к евро: что будет с курсом валют в феврале

В феврале общая картина на валютном рынке будет относительно стабильной, а напряжение будет постепенно спадать. По прогнозам, в зависимости от обстоятельств, курс доллара в течение месяца будет колебаться в пределах 42,6 – 43,5 гривны, а евро – в пределах 49 – 51,5 гривны.

Каким будет курс валют в феврале 2026 года?

Детали рассказал для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Однако эксперт подчеркнул, что пока ни один прогноз не может учесть все возможные риски и влияние войны на энергосистему.

По словам банкира, в феврале на валютный рынок будет влиять ряд факторов. Он подробно описал каждый из них.

Общая экономическая ситуация

По всем признакам, в феврале экономическая ситуация в Украине будет оставаться относительно стабильной. Ожидается, что годовая инфляция будет держаться в пределах 8 – 9%, а по сравнению с январем – не превысит 0,5%. Такая стабильность может поддержать и валютный рынок, его "не будет штормить" от курсовых перепадов.

Впрочем, ситуация может быть изменчивой и отчасти будет зависеть от новых вражеских атак на критическую инфраструктуру. Энергетическое давление пока сложно просчитать, поэтому оно – один из потенциальных "триггеров".

Стратегия НБУ на валютном рынке

По-прежнему, в Украине будет работать "гибрид" рыночных и регуляторных механизмов. При необходимости Нацбанк может оперативно вмешиваться для достижения баланса между спросом и предложением.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА То есть можно рассчитывать на то, что все курсовые изменения будут происходить в пределах режима "управляемой гибкости" и не будут представлять угрозу для общей системы рынка.

Важным фактором потенциальной стабильности являются значительные международные валютные резервы, достигающие почти 57 миллиардов долларов.

В случае неожиданных "обострений" регулятор сможет оперативно их сглаживать, корректируя объемы валютных интервенций. По прогнозу банкира, в феврале их общий объем не должен превысить 2,6 – 2,8 миллиарда долларов.

Постепенное снижение спроса на валюту

В феврале может сработать сезонный фактор – приближения налогового периода. Поэтому ожидается медленное "естественное" выравнивание спроса и предложения, что позволит Нацбанку ослабить регуляторные рычаги, а курс преимущественно будут формировать рыночные механизмы.