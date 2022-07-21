Стоит ли покупать доллары украинцам: прогноз инвестбанкира Фурсы

Нацбанк сегодня, 21 июля, резко поднял официальный курс доллара на 25%. То есть, теперь при покупке доллара банки будут хотеть 36,50 гривен за доллар, а будут продавать по 37,30 гривен. Вероятно, давление на гривну будет продолжаться.

В то же время после такого решения НБУ в некоторых обменниках доллар пересек отметку в 40 гривен. Инвестиционный банкир Сергей Фурса ответил 24 каналу, что будет дальше с долларом и стоит ли украинцам покупать эту валюту.

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Что будет с долларом

Не буду советовать покупать доллар, поскольку это может быть такой – "хвост виляет собакой". То есть если будем обсуждать, что нужно покупать доллар, потому что курс упадет, то тогда курс будет падать, потому что мы это обсуждаем. Оно так работает,

– заявил Фурса.

Кроме того, он пояснил, что у Национального банка уже просто не оставалось резервов, чтобы поддерживать курс на уровне 29,5 гривны. Именно поэтому они приняли рациональное решение – одномоментно переставить курс на новый рыночный уровень – 36,6 гривны за доллар.

Как отметил Фурса, после этого курс доллара на черном рынке тоже вырос (кое-где до 40 гривен за доллар). Однако он отметил, что это естественно, поскольку на черном рынке курс всегда будет несколько выше, чем на официальном.

Сколько будет продолжаться давление на гривну

По словам банкира, давление на курс гривны будет оставаться до конца войны, и мы должны это понимать. Сейчас будет легкое облегчение, поскольку это изменение курса должно помочь.

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В то же время есть надежда на то, что разблокируют украинские порты – это также будет помогать курсу национальной валюты. Кроме того, Национальный банк Украины сейчас заткнул "несколько дыр", когда боролся со схемами.

"Мы должны понимать, что пока есть война, пока она не закончится, будет давление на курс национальной валюты", – отметил Фурса.

Фурса ответил, стоит ли покупать доллары украинцам: смотрите видео

Резкий рост доллара: что известно

Национальный банк Украины поднял официальный курс доллара на 25%. По мнению регулятора, новый курс увеличит конкурентоспособность украинских производителей, сблизит курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержит экономическую устойчивость в условиях войны.

По оценкам Нацбанка коррекция обменного курса увеличит приток и продажу валютной выручки экспортерами. Кроме того, минимизирует спекулятивную составляющую поведения участников рынка и позволит стабилизировать курсовые ожидания.

После такого решения Национального банка курс доллара вырос на черном рынке. Отмечается, что в некоторых обменниках доллар пересек отметку в 40 гривен.

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