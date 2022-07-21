Водночас після такого рішення НБУ у деяких обмінниках долар перетнув позначку у 40 гривень. Інвестиційний банкір Сергій Фурса відповів 24 каналу, що буде далі з доларом та чи варто українцям зараз купувати цю валюту.

До теми Населення збіднішає на 25%, — експертка про ризики від підняття курсу долара

Що буде з доларом

Не радитиму купувати долар, оскільки це може бути такий собі – "хвіст виляє собакою". Тобто якщо обговорюватимемо, що треба купувати долар, бо курс впаде, то тоді курс падатиме, бо ми це обговорюємо. Воно так працює,

– заявив Фурса.

Крім того, він пояснив, що у Національного банку України вже просто не залишалось резервів, аби підтримувати курс на рівні 29,5 гривні. Саме тому вони ухвалили раціональне рішення – в один момент переставити курс на новий ринковий рівень – 36,6 гривні за долар.

Як наголосив Фурса, після цього курс долара на чорному ринку теж зріс (подекуди до 40 гривень за долар). Однак він зауважив, що це природно, оскільки на чорному ринку курс завжди буде трохи вищий, аніж на офіційному.

Доки триватиме тиск на гривню

За словами банкіра, тиск на курс гривні залишатиметься до кінця війни, і ми маємо це розуміти. Зараз буде легке полегшення, оскільки ця зміна курсу має допомогти.

Читайте також На гривневі картки наклали обмеження: що потрібно знати українцям

Водночас також є сподівання на те, що розблокують українські порти – це також допомагатиме курсу національної валюти. Крім того, Національний банк України зараз заткнув "кілька дірок", коли боровся зі схемами.

"Ми маємо розуміти, що поки є війна, поки вона не закінчиться, буде тиск на курс національної валюти", – зауважив Фурса.

Фурса відповів, чи варто купувати долари українцям: дивіться відео



Різкий ріст долара: що відомо

Національний банк України підняв офіційний курс долара на 25%. На думку регулятора, новий курс збільшить конкурентоспроможність українських виробників, зблизить курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримає стійкість економіки в умовах війни.

За оцінками Нацбанку, корекція обмінного курсу збільшить приплив та продаж валютної виручки експортерами. Крім того, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дасть змогу стабілізувати курсові очікування.

Після такого рішення Національного банку України курс долара зріс на чорному ринку. Зазначається, що у деяких обмінниках долар перетнув позначку у 40 гривень.

Зверніть увагу – Європа ввела проти росії всі сильні санкції, які могла: дивіться відео