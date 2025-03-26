Курсы валют снизились: сколько сегодня стоят доллар и евро

Курсы доллара и евро в банках и обменниках после роста пошли на спад. Доллар подешевел в обменниках до 20 копеек, а евро – на 5-16 копеек. В то же время на межбанке курс остался почти без изменений.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 26 марта, как сообщил 24 канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,30 гривны (+3 копейки против 25 марта) и продажа по 41,90 гривны (-2 копейки).

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Покупка евро проходит по 44,70 гривны (-10 копеек), продажа – по 45,30 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,50 гривны (-5 копеек), а продать по 41,60 гривны (-5 копеек).

Покупка евро по 45,05 гривны (-10 копеек), а продажа по 45,25 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,13 гривны (-20 копеек), а дают по 41,63 гривны (-14 копеек), по данным finance.ua.

Евро покупают по 44,70 гривны (-16 копеек), а продают по 45,43 гривны (-3 копейки).

Прогноз курса доллара на неделю

Банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала отметил, что ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной и прогнозируемой.

По его оценкам, на этой неделе курс доллара будет колебаться в пределах 41,40 – 42 гривны как на межбанке, так и на наличном рынке.

По словам Лесового, ключевым фактором остается начало посевной кампании. В то же время нельзя исключать влияние войны и возможных политических решений о прекращении боевых действий или мирных переговоров, которые могут вызвать информационное давление и панические настроения на рынке.