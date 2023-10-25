С долларом все в порядке: НБУ опустит официальный курс евро

НБУ установил новый уровень официального курса доллара и евро на 26 октября. В течение дня особых изменений не будет.

Официальный курс валют на завтра

НБУ установил официальный курс доллара 26 октября на уровне 36,58 гривны, то есть +1 копейка, а евро – 38,61 гривны (-29 копеек).

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С 3 октября НБУ ввел на валютном рынке режим управляемой гибкости, предполагающий, что регулятор продолжит быть ключевым игроком на рынке и будет контролировать колебания цен.

В обменниках сегодня прослеживается динамика роста стоимости обеих валют. Таким образом, купля-продажа доллара составляет – 37,6 – 38,5 гривны, а евро – 40,14 – 40,64 гривны.

На черном рынке особо ничего не изменилось, доллар торгуется в пределах 37,8-38 гривен, а евро в диапазоне 40,25-40,45 гривны.

Что будет с валютой на этой неделе

Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что доллар на этой неделе возможно немного вырастет.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, в течение этой недели стоимость американского доллара на наличном рынке будет находиться в диапазоне. 37,80 – 38,40 гривны за доллар.

Вместо этого Тарас Лесовой спрогнозировал, что наличный курс на этой неделе будет в диапазоне 37,5 – 38,5 гривны за доллар и 39 – 42 гривны за евро.