Курс вернулся к падению на наличном рынке. Существеннее всего за сутки евро и доллар подешевел в обменниках.

Курс валют в банках

По состоянию на 27 октября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,57 гривны (+2 копейки против 26 октября ), а продажа – 38,10 гривны (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 39,90 гривен (-10 копеек), а продажа – в среднем за 40,60 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,47 гривны (-17 копеек), а продажа – 38,03 гривны (-6 копеек), по данным finance.ua.

(-17 копеек), а продажа – (-6 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,90 гривны (-59 копеек), а продажа – 40,50 гривен (+50 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,85 гривны (-2 копейки), а продажа – 37,96 гривны (-2 копейки).

(-2 копейки), а продажа – (-2 копейки). Евро покупают за 40,15 гривны (-5 копеек), а продают за 40,35 гривны (-5 копеек).

Что будет с курсом доллара на этой неделе

Банкирша Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что ключевым событием на этой неделе станет заседание комитета по монетарной политике НБУ и решение правления НБУ по учетной ставке.

Вместе с тем, по ее мнению, если регулятор снизит ставку на 2%, это значительного влияния на валютный рынок не будет оказывать. Хотя умеренный рост волатильности на наличном рынке не исключен, ведь периоды пересмотра ставки нередко становятся поводом для спекулятивных атак на гривну.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, в течение этой недели стоимость американского доллара на наличном рынке будет находиться в диапазоне 37,80 – 38,40 гривны за доллар.

сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.