Курс валют в банках

По состоянию на 26 октября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,55 гривны (+5 копеек против 25 октября ), а продажа – 38,10 гривны (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 40 гривен (без изменений), а продажа – в среднем за 40,70 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,64 гривны (+4 копейки), а продажа – 38,09 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.

(+4 копейки), а продажа – (+4 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,49 гривны (-35 копейка), а продажа – 40 гривен (-64 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,87 гривны (без изменений), а продажа – 37,98 гривны (-2 копейки).

(без изменений), а продажа – (-2 копейки). Евро покупают за 40,20 гривны (-5 копеек), а продают за 40,40 гривны (-5 копеек).

Что будет с курсом доллара на этой неделе

Банкирша Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что ключевым событием на этой неделе станет заседание комитета по монетарной политике НБУ и решение правления НБУ по учетной ставке.

Вместе с тем, по ее мнению, если регулятор снизит ставку на 2%, это значительного влияния на валютный рынок не будет оказывать. Хотя умеренный рост волатильности на наличном рынке не исключен, ведь периоды пересмотра ставки нередко становятся поводом для спекулятивных атак на гривну.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, в течение этой недели стоимость американского доллара на наличном рынке будет находиться в диапазоне 37,80 – 38,40 гривны за доллар.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.