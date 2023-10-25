Курс валют в банках

По состоянию на 25 октября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,50 гривны (+10 копеек против 24 октября ), а продажа – 38,10 гривны (-5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 40 гривен (без изменений), а продажа – в среднем за 40,70 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,60 гривны (+28 копеек), а продажа – 38,05 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.

(+28 копеек), а продажа – (+11 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,14 гривны (+1 копейка), а продажа – 40,64 гривны (+9 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,87 гривны (-3 копейки), а продажа – 38 гривен (без изменений).

(-3 копейки), а продажа – (без изменений). Евро покупают за 40,25 гривны (-5 копеек), а продают за 40,45 гривны (без изменений).

Что будет с курсом доллара на этой неделе

Банкирша Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что ключевым событием на этой неделе станет заседание комитета по монетарной политике НБУ и решение правления НБУ по учетной ставке.

Вместе с тем, по ее мнению, если регулятор снизит ставку на 2%, это значительного влияния на валютный рынок не будет оказывать. Хотя умеренный рост волатильности на наличном рынке не исключен, ведь периоды пересмотра ставки нередко становятся поводом для спекулятивных атак на гривну.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, в течение этой недели стоимость американского доллара на наличном рынке будет находиться в диапазоне 37,80 – 38,40 гривны за доллар.

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