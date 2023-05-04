Будет большая турбулентность: сколько будут стоить доллар и евро в мае

В мае на курс валют может существенно повлиять политическая и военная ситуация в стране. Эксперты ожидают, что доллар и евро будут колебаться сильнее, чем в предыдущие месяцы.

Как на курс валют влияет политическая ситуация в стране

По мнению Александра Савченко, профессора и ректора Международного института бизнеса, НБУ хочет несколько либерализовать валютную политику и меньше вмешиваться во внутренние дела. Возможно банк будет делать меньше инвестиций, из-за того, что колебания курса валют будут динамичнее чем раньше.

К теме Доллар держится, а вот евро резко прибавило в цене: как изменился курс

Важным и основным для нас также остается политический фактор – финансовая поддержка Украины от государств-партнеров. Если будут успехи на фронте и оптимизм по поводу быстрого окончания войны, то гривна будет стабильной и даже сможет немного укрепиться. Курс может быть в районе 36,9 – 37 гривен за доллар. Но если наше контрнаступление не будет удачным, тогда стоит ожидать ослабления гривны,

– объяснил эксперт.

Что будет с долларом в мае

Другой эксперт – Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко не считает, что политика сильно повлияет на курс доллара.

У нас есть валютный коридор 37 – 38 гривен за доллар. Вот в нем курс и будет "топтаться" в этот месяц. Качели будут – от и до. У нас не намечается каких-либо радикальных изменений на валютном рынке. Конечно, есть важные новости, которые периодически появляются, но они на курс радикально не влияют,

– объяснил он.

Также он добавил, что объемы обмена валют с начала года снизились на 30%.

Евро продолжит медленно расти в мае

Охрименко отметил, что доллар по отношению к евро слабеющий и так будет продолжаться и дальше.

В начале года доллар активно девальвировал по отношению к евро. Сейчас это происходит гораздо медленнее. Могу сказать, что евро будет дорожать и в мае, но не столь быстро, как в начале года. Оживленный рост евро может вызвать лишь какое-нибудь значительное событие на уровне Европы и США. Пока такой не намечается, поэтому особых изменений я не вижу,

– рассказал эксперт.

Какой курс валют 4 мая

Курс доллара :

Наличный: покупка – 37,65 гривны; продажа – 37,74 гривны;

Безналичный: покупка – 37,5 гривны; продажа – 37,85 гривны.

Курс евро :