Курс доллара в середине октября: какие факторы повлияют на стоимость валюты

Несмотря на введение НБУ управляемой гибкости курса на рынке валют, ситуация останется стабильной. На следующей неделе все зависит от некоторых условий.

Что повлияет на курс валют на следующей неделе

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что на курс валют на следующей неделе повлияют:

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возможные последствия ракетных обстрелов, которые будут влиять не только на бизнес, но и на общественные настроения;

события на фронте и продвижение ВСУ в освобождении страны от врага;

поведение покупателей и продавцов, "тактическое" реагирование на внешние изменения (например, возможны очередные заявления должностных лиц о том, каким должен быть реальный курс валют) и т.д.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Среди главных экономических факторов, которые могут повлиять на валютный рынок, следует отметить, что принятый 45-дневный бюджет США не включает помощь Украины. Есть большие надежды, что со временем ситуация с помощью США будет более оптимистичной. В противном случае сокращение финпомощи может повлиять на общую экономическую ситуацию в стране.

По его словам, это может повлечь за собой курсовые изменения в диапазоне 5%, то есть 1 – 1,5 гривны.

Курс валют 6 октября

В течение суток курс валют не сильно изменился. Больше всего уменьшились курс евро в обменниках и продажа доллара в банках в диапазоне 6 – 15 копеек. Наибольший рост продемонстрировала продажа доллара в обменниках на 10 копеек.

Курс доллара:

В банках: покупка – 37,61 гривны, продажа – 38,2 гривны;

покупка – 37,61 гривны, продажа – 38,2 гривны; В обменниках: покупка – 37,55 гривны, продажа – 38,28 гривны;

покупка – 37,55 гривны, продажа – 38,28 гривны; На черном рынке: покупка – 38,05 гривны, продажа – 38,2 гривны.

Курс евро:

В банках: покупка – 40 гривен, продажа – 40,7 гривны;

покупка – 40 гривен, продажа – 40,7 гривны; В обменниках: покупка – 40,14 гривны, продажа – 40,67 гривны;

покупка – 40,14 гривны, продажа – 40,67 гривны; На черном рынке: покупка – 40,35 гривны, продажа – 40,6 гривны.