Ситуация стабильна, но есть нюансы: что происходит с курсом доллара в Украине

На прошлой неделе население не особо активно покупало валюту. В обменниках она была дороже официального курса очень несущественно, что подтверждает сохранение равновесия на валютном рынке.

Что происходило с долларом в конце мая 2025 года

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу указала, что в течение 23 – 30 мая, самый высокий официальный курс был именно в среду – 41,68 гривны за доллар.

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Анна Золотько Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Самый высокий курс доллара наблюдался во вторник – в пределах 41,20 – 41,77 гривны за доллар. В понедельник и четверг обменный диапазон был несколько ниже – 41,14 – 41,70 гривен за доллар, а под конец недели котировки стабилизировались на уровне 41,15 – 41,71 гривны за доллар.

Банкир говорит, что на валютном рынке Украины 26 – 30 мая наблюдались умеренные колебания гривны:

стартовали торги с уровней 41,50 – 41,52 гривны за доллар, уже после обеда 26 мая курс поднялся до 41,63 гривны за доллар;

к вечеру немного скорректировался – до 41,61 гривны за доллар;

во вторник гривна несколько ослабла: дневные котировки достигли недельного максимума – 41,71 гривны за доллар;

со среды, 28 мая, началось постепенное укрепление гривны: курс снизился с 41,68 гривны за доллар до 41,53 гривны за доллар на конец дня;

в четверг и пятницу рынок продолжил коррекцию: утром 29 мая доллар торговался по 41,53 гривны за доллар, а утром пятницы – уже по 41,45 гривны за доллар. В конце недели курс немного подрос и завершился на уровне 41,60 гривны за доллар.

В целом ситуация на валютном рынке оставалась стабильной, без резких скачков курса или давления на гривну. Рынок положительно отреагировал на то, что НБУ ослабил валютный контроль для экспортеров. Соответствующие изменения начали действовать 31 мая,

– говорит Золотько.

Обратите внимание! Как говорит банкир, в начале июня ожидается стабильный курс гривны к доллару с возможными незначительными колебаниями.