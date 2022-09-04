Назвали условие, при котором доллар может вырасти до 90 гривен

С начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины, курс доллара пытались удерживать. Теперь же в НБУ его отпустили. И аналитики прогнозируют, что он может достигнуть и 90 гривен.

Но сразу оговоримся, что паниковать и скупать всю валюту в соседних обменниках не стоит. Чтобы доллар стоил 90 гривен, должны произойти серьезные изменения в экономике.

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Ситуация на фронте влияет на доллар

Эксперт Андрей Шевчишин отмечает, что курс гривны во многом будет зависеть от ситуации на фронте. Оно и неудивительно, ведь боевые действия в Украине будут влиять на то, на каком уровне сохраняется оптимизм инвесторов. Речь как о внешних, так и внутренних.

Вместо этого курс может подскочить при следующих условиях:

внешняя поддержка Украине не предоставляется в необходимом размере;

ситуация на фронте не имеет кардинальных изменений.

Тогда гривну ожидает дальнейшая девальвация. Если проще, то речь идет о снижении ее курса по отношению к иностранным валютам – доллару, евро и другим.

Но это только один из возможных сценариев. Ситуация может измениться. Многое будет зависеть от ситуации на фронте. И здесь потенциально важный фактор – оптимизм инвесторов, как внешних, так и внутренних,

– подчеркнул он.

Валюты скупают больше

Среди украинцев наблюдается определенный ажиотаж. Граждане нашей страны больше скупают валюты, чем продают ее. Как отмечают в НБУ, цифры резко выросли по сравнению с весной 2022 года.

Так, в августе украинцы купили валюты на 1,47 миллиарда долларов. В то же время продали коммерческим банкам наличной, а также безналичной валюты на 1,36 миллиарда долларов (в эквиваленте).