Але відразу ж обмовимося, що панікувати та скуповувати всю валюту в сусідніх обмінниках не варто. Щоб долар коштував 90 гривень, мають статися серйозні зміни в економіці.

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Ситуація на фронті впливає на долар

Експерт Андрій Шевчишин наголошує, що курс гривні багато в чому залежатиме від ситуації на фронті. Воно й не дивно, адже бойові дії в Україні впливатимуть на те, на якому рівні зберігається оптимізм інвесторів. Мовиться як про зовнішніх, так і внутрішніх.

Натомість курс може підскочити за таких умов:

зовнішня підтримка Україні не надається у потрібному розмірі;

ситуація на фронті не зазнає кардинальних змін.

Тоді на гривню очікує подальша девальвація. Якщо простіше, то мовиться про зниження її курсу щодо іноземних валют – долара, євро та інших.

Але це лише один із можливих сценаріїв. Ситуація може змінитись. Багато залежатиме від ситуації на фронті. І тут потенційно важливий фактор – оптимізм інвесторів, як зовнішніх, так і внутрішніх,

– наголосив він.

Валюти скуповують більше

Наразі серед українців спостерігається певний ажіотаж. Громадяни нашої країни більше скуповують валюти, ніж продають її. Як зазначають в НБУ, цифри різко зросли у порівнянні з весною 2022 року.

Так, у серпні українці купили валюти на 1,47 мільярда доларів. Натомість продали комерційним банкам готівкової, а також безготівкової валюти на 1,36 мільярда доларів (в еквіваленті).

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