Изменение курса валют: неужели доллар снова по 40

В начале прошлой недели объем спроса на иностранную валюту на ВРУ был несколько ниже. Это привело к умеренному укреплению гривны на безналичном рынке.

Что происходило на валютном рынке

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что во второй половине прошлой недели спрос умеренно увеличился и курс гривны к доллару даже немного вырос. В частности, в пятницу котировки на ВРУ временно достигали отметки 39,78 гривны за доллар.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Это спровоцировало ситуативный рост курса продажи на наличном рынке выше отметки 40 гривен за доллар.

Стоит заметить, что этот курсовой всплеск, довольно оперативно погасил НБУ. Регулятор усилил свое присутствие на рынке.

Каким будет курс

В течение прошлой недели торги на ВРУ завершались котировками в пределах 39,5 – 39,6 гривны за доллар. В ответ до диапазона 39,85 – 39,95 гривны за доллар снизился и наличный курс. Повышенная курсовая волатильность, скорее всего, будет сопровождать и торги на этой неделе.

По моему мнению, течение этой недели наличный курс продажи американской валюты будет находиться в диапазоне 39,5 – 40,2 гривны за доллар,

– прогнозирует банкир.

С одной стороны, дополнительный спрос на иностранную валюту в ближайшие недели будут формировать принятые регулятором решения по ослаблению валютных ограничений для бизнеса. С другой стороны, ближе к концу недели следует ожидать усиления предложения валюты из-за приближения 20 мая, когда бизнес должен уплатить налоги за I квартал.

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